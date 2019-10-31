Прокуратура выселяет хостел из жилого дома на Литейном

СЕГОДНЯ 01:39 2019-10-31T01:41:23+03:00

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Прокуратура Центрального района Петербурга требует закрыть хостел на Литейном проспекте. Жители одного из многоквартирных домов устали от вездесущих постояльцев и пожаловались на них в надзорное ведомство.

- Выяснилось, что одно из жилых помещений дома ООО «СуперХостел» использует как мини-гостиницу. При этом организация нарушила сразу несколько статей жилищного законодательства. В итоге в адрес гендиректора прокуратура внесла представление о прекращении деятельности нелегального хостела. За ликвидацией мини-гостиницы сейчас пристально следят, - пишет Peterburg2.

Добавим, что с 1 октября в Северной столице закрыли уже 44 хостела. По новым порядкам, владельцам мини-гостиниц переводят свои квадратные метры в нежилые помещения. Однако выходит это только у тех хостелов, которые расположены на первом этаже, имеют отдельный вход, эвакуационный выход и парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU