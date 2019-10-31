2019-10-31T11:49:20+03:00
Происшествия

Поезда в метро по оранжевой ветке ходят с задержкой, люди ждут составов по 15 минут

На платформах из-за этого скопились толпы народа
Петр КИБЕР
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Ранним утром сбой движения был на фиолетовой ветке, а чуть позднее - на оранжевой. Фото: vk.com/spb_todayРанним утром сбой движения был на фиолетовой ветке, а чуть позднее - на оранжевой. Фото: vk.com/spb_today
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Сбой в движении поездов произошел утром 31 октября в петербургском метро. По неизвестной причине сразу на двух ветках: фиолетовой и оранжевой, составы задерживались на 10-15 минут. Из-за этого на платформах скопилось много людей.

- Чтобы доехать от «Площади Александра Невского» до «Спасской» приходится ждать. Стоим внизу уже 15 минут, а поезда все нет. В метро говорят, что на участке оранжевой ветки от «Александра Невского» до «Дыбенко» движение временно приостановлено по техническим причинам, - сообщает корреспондент «КП-Петербург», которая вместе с другими пассажирами опаздывает из-за задержек на работу.

Через некоторое время уехать в сторону «Спасской» удалось, а вот в обратном направлении составы так и не пошли. По словам очевидцев, причиной неприятностей стал сломавшийся на путях состав.

Это уже второе ЧП в петербургском метро за утро пятницы. Около 7:40 коллапс произошел на фиолетовой ветке, где из-за аварийного состава на станции «Международная» прерывалось движение в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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