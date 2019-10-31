2019-10-31T11:44:39+03:00
Общество

После двух утренних сбоев петербургское метро вошло в нормальный режим работы

31 октября срывы графика движения произошли на фиолетовой и оранжевой ветке
Петр КИБЕР
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После двух сбоев метро вошло в нормальный режим работы.После двух сбоев метро вошло в нормальный режим работы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром 31 октября сотни, если не тысячи петербуржцев опоздали на работу. Причиной этом у стали сразу два сбоя в движении поездов метро, произошедших друг за другом на фиолетовой и оранжевой линиях подземки. Ситуация нормализовалась только ближе к 11 часам.

- Все станции метрополитена работают в штатном режиме. График движения восстановлен. Утренние сбои в движении на Линиях 4 и 5, связанные с неисправностями подвижного состава, устранены, - сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, что около 7:40 утра неисправный состав встал на станции «Международная», что мгновенно привело к задержкам в графике движения и собрало толпы пассажиров по всей ветке, от «Комендантского проспекта» до «Шушар».

А через два часа другой поезд сломался на оранжевой ветке. Трудности возникли на участке от «Спасской» до «Улицы Дыбенко». Минут 15 пассажиры не могли уехать, но потом составы пошли.

Причин инцидентов кроме «технических» в метрополитене не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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