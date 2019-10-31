2019-10-31T13:24:44+03:00
Общество

На ноябрьские праздники петербуржцы решили улететь в Москву, Калининград и Краснодар

Эти направления стали самыми востребованными при бронировании авиабилетов
Петр КИБЕР
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Выходные - лучшее время улететь в другой город.Выходные - лучшее время улететь в другой город.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На носу три выходных, из которых два - суббота и воскресенье, а третий - День народного единства, который почему-то во множественном числе называют «ноябрьскими праздниками». Но, в любом случае, это повод не сидеть дома, а провести дни с пользой. Например, слетать куда-нибудь. Заграница, это далеко и дорого, а вот по России - в самый раз. Самыми популярными направлениями стали Москва, Калининград и Краснодар.

- В десятку популярных маршрутов вошли исключительно российские города, куда жителям Петербурга билеты обошлись до 12 тысяч рублей за перелет туда-обратно, - сообщает агентство бронирования билетов Aviasales.

Дешевле всего слетать в столицу России - около шести тысяч рублей в расчете на одного. Дальше идут Калининград, Краснодар, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Казань и, внезапно, далекий уральский Челябинск - все они вписываются в рамки 8,5 тысяч рублей за перелет.

Дороже всего оказались билеты но российские юга. Слетать в Сочи или Крым будет стоить около 12 тысяч рублей.

В ТОП заграничных направлений вошли: Прага, Минск, Милан, Тель-Авив, Париж, Барселона, Берлин, Стамбул и Бангкок. Здесь перелет почти всегда ощутимо дороже, но есть и бюджетные предложения, например в Лондон за 5,5 тысяч. Впрочем, тут надо не забывать про визы.

А кому не нравятся самолеты, могут уехать на поезде. На праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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