2019-10-31T15:54:58+03:00
Звезды

Казармы лейб-гвардии Измайловского полка получили статус памятника

Спальные места военных батальонов включили в единый госреестр как объект культурного наследия
Анна ШАГИСУЛТАНОВА
Поделиться:
Военное заведение после долгих споров о его расположении разместили за Фонтанкой по обе стороны Вознесенской улицы.Военное заведение после долгих споров о его расположении разместили за Фонтанкой по обе стороны Вознесенской улицы.
Изменить размер текста:

Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге признан памятником регионального значения. Соответствующее распоряжение принял председатель КГИОП Сергей Макаров.

В документе отмечается, что казармы имеют значение для истории и культуры Санкт-Петербурга, как пример старейшего военного комплекса, сохранившего «внешний исторический облик».

- Он является подлинным источником информации об исторической застройке Санкт-Петербурга как военной столицы Российской империи, - сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Измайловский полк был сформирован в августе 1730 года по инициативе российской императрицы Анны Иоанновны. Военное заведение после долгих споров о его расположении разместили за Фонтанкой по обе стороны Вознесенской улицы.

Строительство военного объекта закончилось в 1808 году, в его состав вошли 12 казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Они представляли собой П-образные здания с двумя одноэтажными флигелями.

В начале ХХ века казармы переоборудовали под квартиры и объекты торговли. При СССР из 12 каменных казарм Измайловского полка три были утрачены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный и УФАС Петербурга могут сократить число ГУПов в ходе инвентаризации
Прокуратура и СК проверят прорыв трубы с кипятком на улице Олеко Дундича, из-за которого обварился пенсионер
Погода на первое ноября в Петербурге принесет мокрый снег, дожди и гололедицу
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют еще один съезд
В Петербурге плата за отопление в ноябрьских квитанциях ЖКХ вырастет на 5-8%
Первый этап женских гонок W Series пройдет под Петербургом
От 1331 рубля: Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Появилось видео допроса обвиняемого в убийстве 6-летнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Полежаевском парке восстановили пешеходный мост, проходящий через Аллею Славы
Детский театр танца Бориса Эйфмана готов принять первых зрителей
Петербуржцев умилили осенние каникулы медведицы Хаарчааны
Ведьмы, черти и оборотни: Зловещая «нечисть» появилась на улицах Петербурга