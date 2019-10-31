Казармы лейб-гвардии Измайловского полка получили статус памятника

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-31T15:54:58+03:00

Военное заведение после долгих споров о его расположении разместили за Фонтанкой по обе стороны Вознесенской улицы.

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Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге признан памятником регионального значения. Соответствующее распоряжение принял председатель КГИОП Сергей Макаров.

В документе отмечается, что казармы имеют значение для истории и культуры Санкт-Петербурга, как пример старейшего военного комплекса, сохранившего «внешний исторический облик».

- Он является подлинным источником информации об исторической застройке Санкт-Петербурга как военной столицы Российской империи, - сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Измайловский полк был сформирован в августе 1730 года по инициативе российской императрицы Анны Иоанновны. Военное заведение после долгих споров о его расположении разместили за Фонтанкой по обе стороны Вознесенской улицы.

Строительство военного объекта закончилось в 1808 году, в его состав вошли 12 казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Они представляли собой П-образные здания с двумя одноэтажными флигелями.

В начале ХХ века казармы переоборудовали под квартиры и объекты торговли. При СССР из 12 каменных казарм Измайловского полка три были утрачены.

ИСТОЧНИК KP.RU