2019-10-31T16:44:35+03:00
Дом. Семья

Петербуржцев умилили осенние каникулы медведицы Хаарчааны

Ленинградский зоопарк опубликовал видео с отдыхом народной любимицы
Анна ШАГИСУЛТАНОВА
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Любимица публики медведица Хаарчаана наслаждается каникулами.Любимица публики медведица Хаарчаана наслаждается каникулами.
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Сотрудники Ленинградского зоопарка разметили в официальном профиле Instagram видеоролик, на котором белая медведица Хаарчаана резвится в бассейне.

«Осенние каникулы Хаарчааны», - гласит подпись к записи.

Холода не мешают северному зверю играть, и медведица с удовольствием кидает мяч и плавает в бассейне. Жители Петербурга порадовались отдыху любимицы и оставили комментарии под записью.

«Хаарчаане хорошо в новом вольере резвиться, она всегда радостная и беззаботная. Приятно посмотреть», - пишет одна из петербурженок.

«Все правильно, с новыми игрушками нужно играть, а не смотреть на них», - также отмечают пользователи Сети.

«Надо его научить через кольцо прыгать», - предложила сотрудникам зоопарка комментатор Дарья.

Кроме Хаарчаны в зоопарке живет белая медведица Услада, однако она уже не столь активна – в свои 32 года она предпочитает просто отдыхать на свежем воздухе, а не заниматься спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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