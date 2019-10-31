2019-10-31T17:16:15+03:00
Авто

От 1331 рубля: Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

Меньше всего платить будут владельцы транспондеров
Петр КИБЕР
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Стоимость проезда по трассе М-11 будет начинаться от 1331 рубля.Стоимость проезда по трассе М-11 будет начинаться от 1331 рубля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Государственная компания «Автодор» опубликовала новые тарифы на проезд по платной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург». С 1 ноября для автомобилистов начинают действовать расценки, составленный с учетом дней недели и применения средства бесконтактной оплаты - транспондера.

- Изменения коснутся только водителей легковых автомобилей и мотоциклов. Будний тариф действует с понедельника по четверг включительно. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни, - сообщает пресс-служба «Автодора».

Дешевле всего проезд по трассе обойдется обладателям транспондеров. Для них, в будний день, дорога от Петербурга до Москвы 1331 рубль. При оплате наличными - 1820 рублей. По тарифу выходных цена составит 1494 и 2020 рублей соответственно.

Нововведения не распространяются на головной участок трассы М-11 из Москвы до аэропорта Шереметьево. В настоящий момент трасса полностью не сдана - достраивают 8-й участок в Ленинградской области, но он должен быть закончен до начала декабря. Тогда движение по М-11 запустят полностью. Протяженность пути составит 669 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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