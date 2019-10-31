Первый этап женских гонок W Series пройдет под Петербургом

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-31T17:21:05+03:00

Первая из шести гонок соревнований состоится под Санкт-Петербургом на новом автодроме «Игора Драйв». Фото: wseries.com

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Организаторы чемпионата среди женщин на одноместных гонках W Series опубликовали часть календаря сезона 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт гоночной серии.

Согласно списку, первая из шести гонок соревнований состоится под Санкт-Петербургом на новом автодроме «Игора Драйв».

Петербург примет у себя первый этап женского чемпионата 29-30 мая 2020 года. В список участниц гонок W Series попала 16-летняя жительница Петрозаводска Ирина Сидоркина. Это будет ее первая игра на данном мировом женском чемпионате.

Следующая игра состоится в Швеции на трассе в Андерсторпе 12-13 июня. Это место примечательно тем, что здесь с 1973 по 1978 годы состоялся Гран При - этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Женские гонки W Series были запущены 10 октября 2018 года как альтернатива «Формуле-1», где среди участников нет представительниц прекрасного пола. Первой чемпионкой соревнований стала британка Джейми Чедвик.

ИСТОЧНИК KP.RU