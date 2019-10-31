В Петербурге плата за отопление в ноябрьских квитанциях ЖКХ вырастет на 5-8%

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-31T18:03:53+03:00

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Жилищный комитет морально готовит петербуржцев к квитанциям за октябрь. Смольный напомнил, что 27 сентября в городе стартовал отопительный сезон, а за десять дней до этого началось периодическое протапливание. В октябре плату за этот период включили в платежки горожан, живущих в домах без приборов учета (таких примерно 3,5 тысячи). Все остальные жители увидят начисления в ноябре. Это значит, что сумма в квитанциях заметно подрастет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года плата за отопление увеличится на 5-8%. Год назад средний счет за месяц составил 3 817 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Правительство РФ утвердило индекс роста тарифов на 2020 год. Согласно постановлению, в Санкт-Петербурге тарифы могут увеличиться на 3,8%. Точные цифры в Смольном назовут в начале декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU