2019-10-31T19:07:09+03:00
Авто

На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют еще один съезд

Ограничения нужны для строительства развязки с платной трассой М-11 «Москва-Петербург»
Петр КИБЕР
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На пересечении КАД с Пулковским шоссе перекроют один из съездов. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"На пересечении КАД с Пулковским шоссе перекроют один из съездов. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"
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Лишь два дня назад на развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с Пулковским шосе был перекрыт один съезд, как пришло новое сообщение о новых ограничениях. Речь снова идет о полном закрытии движения, правда лишь на полдня.

- В период с 10:00 до 14:00 2 ноября 2019 года будет полностью перекрыт для движения транспорта съезд из Санкт-Петербурга, с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Причиной для ограничений станут работы по строительству съезда развязки КАД с платной скоростной трассой М-11 «Москва - Санкт-Петербург» в районе пересечения кольцевой дороги с Пулковским шоссе.

Водителей традиционно просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут поездки.

Напомним, что с 1 ноября в силу вступают новые тарифы на проезд по М-11. Стоимость будет начинаться от 1331 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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