Погода на первое ноября в Петербурге принесет мокрый снег, дожди и гололедицу

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-31T19:16:16+03:00

Особенно осторожным следует быть утром 1 ноября в гололедицу с мокрым снегом. Фото: Артем КИЛЬКИН

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1 ноября в Санкт-Петербурге пройдет под диктовку снега, дождя и гололедицы. Городские синоптики поспешили предупредить о грядущих ненастьях, но успокоили тем, что мучиться от неприятных осадков придется недолго.

- Ночью пройдет небольшой мокрый снег. Местами он появится и днем, но уже с дождем. Ветер будет умеренным западным и северо-западным. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, днем она поднимется от +1 до +3. При этом, особенно ночью и утром, в некоторых местах города появится гололедица. Атмосферное давление днем слабо повысится, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Многих петербуржцев ранняя зима не порадовала, поэтому они устремились на ноябрьские праздники в другие города. «Комсомолка» писала, что в приоритете у горожан полеты в Москву, Калининград и Краснодар. Цена за билет сравнительно демократичная – 8,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU