2019-10-31T22:28:35+03:00
Происшествия

Суд задержал еще на 3 дня обвиняемого во взятках замглавы второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Михаилу Александрову уже предъявлено обвинение в получении трех взяток
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Мужчину обвиняют в получении взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей.Мужчину обвиняют в получении взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

31 октября Приморский районный суд Петербурга продлил ровно на трое суток срок задержания замглавы второго отдела ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, которого подозревают в получении взяток. Напомним, в обязанности Михаила Александрова входило наблюдение за работой дорожно-патрульной службы региона. Сейчас стали известны суммы взяток и их количество.

- Обвинение по уголовное статье ему уже предъявлено. Однако свою вину он не признает. Следствие считает, что Александров получил 3 взятки на суммы в 55 и 450 тысяч, а также 1 миллион рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Расследованием дела занимается СК России по Ленобласти. Примечательно, что несколько месяцев назад по подозрению в аналогичном преступлении задержали коллегу обвиняемого - бывшего подчиненного замглавы, майора Николая Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24