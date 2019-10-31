На трассе «Сортавала» погиб под щебнем водитель опрокинувшегося грузовика, влетевшего в отбойник

31 Окт. 23:46 2019-10-31T23:48:10+03:00

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31 октября около 22:00 на 64-м километре трассы «Сортавала» опрокинулся грузовик с щебнем, предварительно влетев в отбойник. Видеозапись заваленной на бок машины появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Очевидец рассказал, что пыль от грузовика разлетелись на две полосы дороги. Остановившиеся свидетели ДТП не могли долго найти водителя. Оказалось, что мужчина выпал из кабины и находился между грузовиком и прицепом, его засыпало щебнем.

- К сожалению, мужчина, скончался на месте. По предварительной информации, грузовая машина с полуприцепом столкнулась с разделительным ограждением, после чего водитель выпал на проезжую часть и погиб, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Причины смертельной аварии пока не называются, сотрудники ГИБДД проводят тщательную проверку. Водители, которые часто ездят на «Сортавале», отмечают в соцсетях, что на автодороге часто не соблюдают скоростной режим, а в этом случае виновником может быть скользкая дорога.

Напомним, что синоптики предупреждали петербуржцев о гололедице ночью и утром 1 ноября, а также о мокром снеге.

ИСТОЧНИК KP.RU