Обновленный Василеостровский рынок открылся после реконструкции

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-01T08:19:34+03:00

На торговых рядах представлены фермерские продукты, орехи, сухофрукты и даже кошерная еда от петербургской синагоги

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В минувшие выходные, 27 октября, в Петербурге состоялось открытие Василеостровского рынка после масштабной реконструкции. Теперь торговые ряды на Большом проспекте Васильевского острова, 16, стали больше. Во время обновления стена между ресторанной и продуктовой частью была демонтирована, что позволило создать атмосферу большого, единого и современного пространства.

- Рыночная часть, возобновившая работу в минувшие выходные в галерее 5-й линии, представляет собой торговые ряды, где можно купить товары от небольших фермерских хозяйств, кошерные продукты от петербургской синагоги, отборные орехи и сухофрукты естественной сушки из Таджикистана, - рассказала администрация Василеостровская района.

Частично свою работу рынок возобновил еще летом 2019 года, когда открылся фуд-холл. После окончательного открытия, Василеостровский рынок может стать настоящим центром притяжения для петербургских гурманов. Также в открытом современном пространстве начали работать ремесленная пекарня Ôpetit, кофейня «Человек и Пароход», цветочная лавка и кондитерский проект Cake me Tеnder.

Рынок на Васильевском острове и центральная площадь открыты ежедневно с 9:00 до 21:00. А полакомиться вкусными, свежими и разнообразными блюдами в фуд-холле можно с 12:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU