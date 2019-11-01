2019-11-01T16:20:47+03:00
Общество

За съемки в порно с 3-летней девочкой отец четверых детей получил 17 лет тюрьмы

В деле также фигурируют девять эпизодов сексуального насилия над ребенком
Петр КИБЕР
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Владелец желтого "Хаммера" оказался не только агрессивным водителем, но и насильником собственной дочери. Фото: vk.com/spb_todayВладелец желтого "Хаммера" оказался не только агрессивным водителем, но и насильником собственной дочери. Фото: vk.com/spb_today
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Московский районный суд Петербурга дал 17 лет колонии строгого режима жителю Пушкина Игорю Смирнову, которого обвиняли в сексуальном насилии над 3-летней девочкой. Отец четырех детей не только вступал в половой контакт с маленькой дочкой, но и снимал все это на видео. Мужчине инкриминировали по девять эпизодов по двум статьям.

- Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суду заявил, что раскаивается, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов.

Надо сказать, что 56-летний мужчина был известен своим несдержанным и крутым нравом. Летом 2018 года мужчина, оказавшийся бывшим помощником одного из местных депутатов, устроил настоящий заезд по капоту помешавшей ему машины.

В этом момент в салоне желтого «Хаммера», за рулем которого находился Смирнов, были трое его детей и беременная жена.

Тогда мужчина отделался «административкой», но уже вскоре оказался за решеткой.

В полицию пожаловалась супруга мужчины, которая нашла в его ноутбуке порно-ролики с участием мужа и их маленькой дочки, - пишут «Невские новости».

Мужчину задержали и он во всем сознался. Следствие шло больше года, а теперь наказание для «любвеобильного» отца определил суд.

Водитель вдавил машину обидчицы в забор .

ИСТОЧНИК KP.RU

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