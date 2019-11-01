За съемки в порно с 3-летней девочкой отец четверых детей получил 17 лет тюрьмы
Московский районный суд Петербурга дал 17 лет колонии строгого режима жителю Пушкина Игорю Смирнову, которого обвиняли в сексуальном насилии над 3-летней девочкой. Отец четырех детей не только вступал в половой контакт с маленькой дочкой, но и снимал все это на видео. Мужчине инкриминировали по девять эпизодов по двум статьям.
- Обвиняемый признал вину в полном объеме. Суду заявил, что раскаивается, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы городских судов.
Надо сказать, что 56-летний мужчина был известен своим несдержанным и крутым нравом. Летом 2018 года мужчина, оказавшийся бывшим помощником одного из местных депутатов, устроил настоящий заезд по капоту помешавшей ему машины.
В этом момент в салоне желтого «Хаммера», за рулем которого находился Смирнов, были трое его детей и беременная жена.
Тогда мужчина отделался «административкой», но уже вскоре оказался за решеткой.
В полицию пожаловалась супруга мужчины, которая нашла в его ноутбуке порно-ролики с участием мужа и их маленькой дочки, - пишут «Невские новости».
Мужчину задержали и он во всем сознался. Следствие шло больше года, а теперь наказание для «любвеобильного» отца определил суд.
Водитель вдавил машину обидчицы в забор .
ИСТОЧНИК KP.RU