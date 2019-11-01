2019-11-01T17:25:40+03:00
Спорт

Бывший вратарь пожелал «Зениту» победы в игре с ЦСКА

Юрий Лодыгин признался, что очень привык к городу и клубу за проведенные в Петербурге годы
Петр КИБЕР
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Юрий Лодыгин пожелал "Зениту "победы в матче с ЦСКАЮрий Лодыгин пожелал "Зениту "победы в матче с ЦСКАФото: Илья СМИРНОВ
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Уже завтра петербургский «Зенит» сойдется в битве за очки с грозным и принципиальным соперником - столичным ЦСКА. Принимать московских гостей будут на Крестовском острове. Матч обещает быть интересным и напряженным. А удачи бывшим одноклубниками неожиданно пожелал вратарь Юрий Лодыгин.

- Матч будет нелегкий, но «Зенит» обыграет ЦСКА. Я искренне желаю «Зениту» и петербургским болельщикам всего самого, самого хорошего. Сейчас, спустя время, я понимаю, насколько глубоко полюбил этот город, эту команду, эти цвета и поклонников клуба, - приводит слова голкипера портал bobsoccer.ru.

Сам Лодыгин, который сейчас выступает за турецкий «Газиантепспор», заявил, что ждет победы сине-бело-голубых не только в ближайшей игре, но и во всем чемпионате России. Также бывшие одноклубники Юрия должны хорошо отыграть и в Лиге чемпионов.

- Поверьте, «Зенит» всегда нацеливается на самые высокие результаты, - заявил Лодыгин.

Напомним, что Юрий Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 годы. В составе сине-бело-голубых вратарь отыграл 111 матчей, в которых пропустил 96 мячей.

С петербургским клубом он становился обладатеем Кубка и Суперкубка России, а также дважды бронзовым, серебряным призером и два раза чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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