2019-11-01T22:52:12+03:00
Общество

«Холодный чердак» защитит от сосулек и наледи дополнительные 12 тысяч домов Петербурга

12 тысяч домов частных управляющих компаний Петербурга оснастят «холодными чердаками»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасительный "холодный чердак" появится в домах частных УК.Спасительный "холодный чердак" появится в домах частных УК.Фото: Артем КИЛЬКИН
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К программе «холодный чердак» собираются подключить дома частных управляющих компаний Петербурга. Об этом заявил губернатор Северной столицы во время инспекции Кировского района. Суть нововведения заключается в создании системы эффективной вентиляции, которая позволит свести к минимуму разницу температур внутри чердака и на улице. Власти добавили, что все дома, крыши которых зимой станут потенциально опасными, уберегут от сосулек с помощью «холодного чердака». Благодаря этому вероятность образование наледи снизится в 8 раз.

- Теперь мы работаем с частными УК. Это ни много ни мало 12 тысяч домов, находящиеся на их обслуживании. Их уже подключили к программе «холодный чердак», - передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Власти оценили готовность Кировского района к зиме и добавили, что пока не вся снегоуборочная техника поступила в регион. В Петербурге ждут еще 65 машин. Напомним, «Комсомолка» писала, что 80 домов Северной столицы оснастят греющим электрическим кабелем в рамках эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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