2019-11-01T23:40:47+03:00
Общество

Испугались резонанса в медиа: Молодежь, стащившая электросамокат из ТРК «Атмосфера», сдалась с повинной

Парень, укравший транспорт со своим другом, лично пришел в магазин возвращать товар и просить прощения [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Покатался, испугался - и хватит! Фото: vk.com/spb_todayПокатался, испугался - и хватит! Фото: vk.com/spb_today
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Молодежь, ловко стащившая электросамокат из ТРК «Атмосфера», пришла в магазин с повинной и вернула дорогой товар. Напомним, на прошлой неделе двое парней увидели, что консультанты магазина техники чем-то заняты, затем на секунду испуганно переглянулись друг с другом, после чего один из злоумышленников схватил и понес транспорт за 25 тысяч рублей прочь. Однако все действия воришек попали на камеры видеонаблюдения.

1 ноября самокат вернул парень, который был инициатором кражи. Возможно, он испугался резонанса кражи в СМИ. Фотографии ребят разлетались и по многим популярным сообществам города в соцсетях.

- Он сам вышел на связь и предложил вернуть украденное. Сегодня электросамокат отдали. Вопрос закрыт по соглашению сторон, - сообщил сотрудник магазина техники в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте».

Молодежь стащила самокат в ТРК Атмосфера .Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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