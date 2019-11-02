2019-11-02T01:34:39+03:00
Общество

Петербуржцы предупредили об опасной ливневке на многострадальной набережной Смоленки

Напомним, в сентябре новенькую набережную затопило, тогда ливневки не сработали [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прохожие боятся за велосипедистов и мам с колясками. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrovПрохожие боятся за велосипедистов и мам с колясками. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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Жители Васильевского острова предупредили горожан об опасной ливневке на нижнем уровне Новосмоленской набережной. В одном месте решетка дождевой канализации держится на добром слове и вот-вот норовит провалиться вглубь.

- Висит непонятно на чем, лучше не наступать! – сообщил обеспокоенный очевидец в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте».

Пользователи соцсети отметили, что у ливневки даже не видно пазов, которые помогли бы решетке держаться и не проваливаться. Кто-то волнуется за местных велосипедистов и мам с колясками. Некоторые петербуржцы вспомнили, что набережной Смоленки досталось и в сентябре. Тогда ее почти отремонтировали и привели в божеский вид, однако городские ливни полностью затопили весь нижний уровень. Набережную даже облюбовали уточки. Вскоре проблемы отвода воды вроде бы разрешили.

В сентябре набережная была скорее для уток, нежели для людей. Фото: «Красивый Петербург»

В сентябре набережная была скорее для уток, нежели для людей. Фото: «Красивый Петербург»

ИСТОЧНИК KP.RU

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