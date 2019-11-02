Туалет-маршрутка: появилась идея, что делать с ненужными микроавтобусами после транспортной реформы

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-02T10:58:41+03:00

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В Петербурге вот-вот и грянет транспортная реформа. Власти Северной столицы серьезно намерены избавиться практически от всех маршруток, заменив их автобусами большей вместимости. Куда пойдут работать водители самих маршруток и что делать с кучей ненужных микроавтобусов - вопрос интересный. Но и тут появляются оригинальные идеи.

- После реформы общественного транспорта появятся много «лишних» маршруток. Отличный вариант продлить им жизнь, - пишет паблик «Дорожный инспектор» под фото с туалетом на колесах.

Кто является владельцем уникального микроавтобуса, так и осталось неизвестным, но идея занятная. Учитывая, что общественных туалетов на улицах Петербурга не хватает, может пойти в жизнь.

Впрочем, это все же ирония, причем грустная. Ведь никто до конца не понимает, как город сможет обойтись без маршруток, перевозящих сотни тысяч человек ежедневно. Именно поэтому рассматриваются и более мягкие варианты реформы, с частичной отменой коммерческих маршрутов.

А что касается туалетов на колесах, то это давно не новость. У Эрмитажа не один год стоят автобусы, в которые можно забежать по нужде.

ИСТОЧНИК KP.RU