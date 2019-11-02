2019-11-02T10:58:41+03:00
Общество

Туалет-маршрутка: появилась идея, что делать с ненужными микроавтобусами после транспортной реформы

Согласно планам Смольного, в городе сократят 237 коммерческих маршрутов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ставшие ненужными маршрутки предлагают переделать под туалеты. Фото: ВК "Дорожный инспектор"Ставшие ненужными маршрутки предлагают переделать под туалеты. Фото: ВК "Дорожный инспектор"
Изменить размер текста:

В Петербурге вот-вот и грянет транспортная реформа. Власти Северной столицы серьезно намерены избавиться практически от всех маршруток, заменив их автобусами большей вместимости. Куда пойдут работать водители самих маршруток и что делать с кучей ненужных микроавтобусов - вопрос интересный. Но и тут появляются оригинальные идеи.

- После реформы общественного транспорта появятся много «лишних» маршруток. Отличный вариант продлить им жизнь, - пишет паблик «Дорожный инспектор» под фото с туалетом на колесах.

Кто является владельцем уникального микроавтобуса, так и осталось неизвестным, но идея занятная. Учитывая, что общественных туалетов на улицах Петербурга не хватает, может пойти в жизнь.

Впрочем, это все же ирония, причем грустная. Ведь никто до конца не понимает, как город сможет обойтись без маршруток, перевозящих сотни тысяч человек ежедневно. Именно поэтому рассматриваются и более мягкие варианты реформы, с частичной отменой коммерческих маршрутов.

А что касается туалетов на колесах, то это давно не новость. У Эрмитажа не один год стоят автобусы, в которые можно забежать по нужде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сестрорецке утром в ДТП порвался «Фиат»
На проспекте Энгельса пьяный водитель каршеринга разбил машину и скандалил с полицией
Петербуржцы предупредили об опасной ливневке на многострадальной набережной Смоленки
В Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов, замучившего весь Приморский район
Группа неизвестных испинала парня, а потом поколотила его заступника возле станции «Ладожская»
Испугались резонанса в медиа: Молодежь, стащившая электросамокат из ТРК «Атмосфера», сдалась с повинной
«Зенит» проиграл «ЦСКА» в шестом туре Евролиги
«Холодный чердак» защитит от сосулек и наледи дополнительные 12 тысяч домов Петербурга
Петербуржцев из центра просят выбрать внешний вид общественного пространства на улице Кирочной
Котиков в подвале дома на Рябовском шоссе замуровали решетками
Стал известен точный список маршруток Петербурга, которые исчезнут после транспортной реформы