СЕГОДНЯ 21:10 2019-11-01T21:13:38+03:00

Со списком можно ознакомиться на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок». Фото: Олег ЗОЛОТО

Также в СПб ГКУ «Организатор перевозок» поделились списком «социальных» автобусов, которые заменят маршрутки

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Стал известен точный список маршруток Петербурга, которые исчезнут после транспортной реформы. Документом с исчерпывающей информацией поделились в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Судя по списку, устранят 67 коммерческих маршрутов, однако на замену им придет «социальный» транспорт, который будет дублировать упраздненные маршрутки.

- Мы подготовили две таблицы, которые доступны для скачивания любому жителю Петербурга. Первая посвящена анализу закрываемых маршрутов и мер компенсации, а вторая подробно расписывает перераспределение коммерческого транспорта на маршруты с регулируемым тарифом, - сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Однако пассажиров некоторых главных городских маршруток может смутить то, что социальный транспорт, который придет на замену, продублирует маршруты лишь от 60 до 95%. Поэтому придется привыкать к новой логистике.

Напомним, ранее Смольный сообщал, что к июлю 2020 года планируется упразднить 278 маршрутов общественного транспорта. Из них 271 - коммерческие автобусы с буквой «К» перед номером. Взамен им появятся 97 «социальных» маршрутов. Позже власти Петербурга пообещали сохранить по максимуму отдельный пассажирский транспорт из Ленобласти в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU