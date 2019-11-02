Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia хочет летать в Петербург из Таиланда и Малайзии

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-02T14:07:41+03:00

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Статус «открытого неба» аэропортом Пулково еще не получен, а мировые авиакомпании уже «слетелись», как пчелы на мед. Сразу несколько бюджетных перевозчиков из Европы выразили желание увеличить географию рейсов из Петербурга. А теперь по этому пути пошел и крупнейший азиатский лоукостер AirAsia.

- В настоящее время мы ведем переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии, а также Бангкока, - сказал председатель правления AirAsia Group Тони Фернандес, чьи слова приводит ТАСС.

Обнадеживающие для россиян заявление было сделано на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в столице Таиланда Бангкоке.

Выбор Малайзии и Таиланда как отправных точек в Москву и Петербург объясняется просто: AirAsia - малайская авиакомпания и ее транзитным аэропортом является Куала-Лумпур. А Таиланд традиционно является любимым местом отдыха россиян.

Пока, разумеется, говорить о сроках начала полетов преждевременно, но решение по статусу «открытого неба» для Пулково должны вынести к 1 декабря 2019 года. Возможно, тогда ситуация и прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU