2019-11-02T14:07:41+03:00
Общество

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia хочет летать в Петербург из Таиланда и Малайзии

О таких планах заявили в руководстве авиакомпании
Петр КИБЕР
Поделиться:
Крупнейший лоукостер Азии может начать полеты в Пулково.Крупнейший лоукостер Азии может начать полеты в Пулково.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Статус «открытого неба» аэропортом Пулково еще не получен, а мировые авиакомпании уже «слетелись», как пчелы на мед. Сразу несколько бюджетных перевозчиков из Европы выразили желание увеличить географию рейсов из Петербурга. А теперь по этому пути пошел и крупнейший азиатский лоукостер AirAsia.

- В настоящее время мы ведем переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии, а также Бангкока, - сказал председатель правления AirAsia Group Тони Фернандес, чьи слова приводит ТАСС.

Обнадеживающие для россиян заявление было сделано на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходит в столице Таиланда Бангкоке.

Выбор Малайзии и Таиланда как отправных точек в Москву и Петербург объясняется просто: AirAsia - малайская авиакомпания и ее транзитным аэропортом является Куала-Лумпур. А Таиланд традиционно является любимым местом отдыха россиян.

Пока, разумеется, говорить о сроках начала полетов преждевременно, но решение по статусу «открытого неба» для Пулково должны вынести к 1 декабря 2019 года. Возможно, тогда ситуация и прояснится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург встал на пути атмосферного фронта, а значит будет серо и сыро
80-летний пассажир «заминировал» самолет Минск-Петербург
«Магазин добрых дел» устроил свалку документов в Юнтоловском заказнике
Адвокат, избивший проводницу, начальника поезда и бармена получил 2,5 года условно
Житель Ленобласти пожаловался на кражу и получил штраф за неправильное хранение оружия
Петербуржцы рванули в Финляндию и встали в многочасовых очередях на границе
Туалет-маршрутка: появилась идея, что делать с ненужными микроавтобусами после транспортной реформы
В Сестрорецке утром в ДТП порвался «Фиат»
На проспекте Энгельса пьяный водитель каршеринга разбил машину и скандалил с полицией
Петербуржцы предупредили об опасной ливневке на многострадальной набережной Смоленки
В Петербурге осудили серийного грабителя велосипедов, замучившего весь Приморский район
Группа неизвестных испинала парня, а потом поколотила его заступника возле станции «Ладожская»
Испугались резонанса в медиа: Молодежь, стащившая электросамокат из ТРК «Атмосфера», сдалась с повинной
«Зенит» проиграл «ЦСКА» в шестом туре Евролиги
«Холодный чердак» защитит от сосулек и наледи дополнительные 12 тысяч домов Петербурга
Петербуржцев из центра просят выбрать внешний вид общественного пространства на улице Кирочной
Котиков в подвале дома на Рябовском шоссе замуровали решетками
Стал известен точный список маршруток Петербурга, которые исчезнут после транспортной реформы