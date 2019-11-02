80-летний пассажир «заминировал» самолет Минск-Петербург

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-02T14:37:41+03:00

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Удивительно, но иногда взрослые люди могут быть еще более неразумными, чем подростки иди даже дети. Так, адекватные казалось бы люди, «минируют» автобусы, или самолеты, на которые боятся опоздать. Как будто это поможет им после спокойно улететь. А иногда такие шутки происходят и вовсе без причины. Вот и 80-летний пассажир рейса «Минск-Петербург» тоже попал в число «юмористов».

- Вечером 1 ноября в Национальном аэропорту «Минск» при посадке на рейс до Санкт-Петербурга от пассажира поступило сообщение о возможности взрыва борта, -сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Естественно, что посадку прервали, а на место происшествия срочно примчались саперы. Осмотрев весь самолет, специалисты ничего не нашли. И если взрывники уехали восвояси, то следователям дело нашлось.

Они побеседовали с пенсионером, которого ранее задержала местная милиция. Сейчас с пожилым мужчиной поводятся следственные действия.

По статье за заведомо ложно сообщения об опасности 80-летнему «шутнику» грозит до пяти лет тюрьмы. Гражданство задержанного не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU