Суд арестовал замначальника 2-го отдела Управления ГИБДД, которого обвиняют в «крышевании» бизнеса

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-02T16:49:00+03:00

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Приморский районный суд Северной столицы вынес решение об аресте на два месяца заместителя начальника второго отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Офицера подозревают в получении взяток. При этом сам полицейский все обвинения отрицает.

- Задержанный и его четыре адвоката утверждали, что он ни к чему не причастен, вообще. Но, если суд в этом факте сомневается, то просили избрать домашний арест, - сообщает представитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Но судья к этим доводам не прислушался. Как итог: до 29 декабря 2019 года подозреваемый точно останется под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, что высокопоставленный гаишник был задержан 30 октября. При этом «разработка» группы сотрудников ГИБДД, «крышевавших» автоперевозчиков, велась уже давно. Первые задержания и допросы произошли в июле нынешнего года. Но со временем оперативники ФСБ поднимались все выше и выше.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU