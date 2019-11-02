Фестиваль «Чудо света» собрал пробки из пешеходов на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 20:25 2019-11-02T20:25:53+03:00

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Моросящий дождик и прохладная погода не напугали петербуржцев и гостей города, которые решили посмотреть на фестиваль «Чудо света», который проходит в эти выходные на Дворцовой площади. Вот только массовое желание зрелища привело к настоящему столпотворению на Невском проспекте.

- На Невском, от Мойки до Дворцовой в обе стороны огромные пробки из людей. На тротуарах толпы . ГАИ сгоняет людей с дороги на тротуар, все не помещаются, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Впрочем, пока все проходит спокойно и никаких инцидентов из-за наплыва горожан в центр не происходит.

Напомним, что традиционный фестиваль света пройдет на Дворцовой площади 2 и 3 ноября. Каждые полчаса с 19:00 до 22:00 на фасад главного штаба будет проецироваться короткие 3D-ролики определенной тематики. В этот раз ей стала экология.

На здании «вырастут» удивительные деревья и появятся волны, как на море. А пришедшие на праздник гости смогут не только насладиться зрелищем, но и принять участие в интерактивной игре.

Темой фестиваля стала экология.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ИСТОЧНИК KP.RU