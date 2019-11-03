2019-11-03T10:24:05+03:00
Происшествия

В ДТП на Московском шоссе в Петербурге погибли два человека

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются
Евгения МОСКВИНА
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Два человека погибли в аварии на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_todayДва человека погибли в аварии на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today
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Смертельная авария произошла ночью на Московском шоссе. Накануне, 2 ноября, около 22:45 в Пушкинском районе Петербурга случилось ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, бензовоза и грузовика. Первая информация об аварии появилась от очевидцев в соцсети «ВКонтакте» в группе группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Они рассказали, что в районе поселка Ленсоветовский легковой автомобиль марки Hyundai вылетел на встречную полосу, из-за чего пострадали еще несколько автомобилей. Это контейнеровоз, который затем столкнулся с бензовозом и зацепил еще несколько легковушек.

- Легковушку в правом ряду «притер» грузовик, видимо, от испуга водитель нажал педаль газа и внезапно оказался на встречной полосе, где попал под бензовоз, - рассказал очевидец в соцсети.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по городу и области, в результате ДТП двое человек погибли. Ими оказались две женщины - водитель за рулем Hyundai и ее пассажир. По предварительным данным, других пострадавших в аварии нет. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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