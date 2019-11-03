2019-11-03T11:16:33+03:00
Общество

Новый источник доходов для городского бюджета нашли в Петербурге

В Северной столице могут отменить льготы для научных учреждений
Евгения МОСКВИНА
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Новый источник доходов для городского бюджета нашли власти Петербурга.Новый источник доходов для городского бюджета нашли власти Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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За счет отмены льгот для некоторых научных организаций Петербург может получить пополнение казны. О возможном источнике для городского бюджета рассказали РБК в Комитете финансов Смольного. Как отмечает издание, правительство Северной столицы уже с 2021 года планирует отменить льготы для некоторых научных учреждений. Но не для всех: тех, что находятся в федеральном ведении и которые не отчисляют в бюджет города налог на имущество организаций, а также платят 35 процентов от установленной нормы земельного налога. В Петербурге считают, что эти средства должны выделятся учреждениям из федерального бюджета.

Как подсчитали в Смольном, каждый год из-за этих льгот из городской казны выпадает 80 миллионов рублей. Льготу по налогу на имущество получают семь научных организаций, а по земельному восемь.

Если решение об экономии на льготах будет принято, то это скажется, например, на институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств или на отделениях Российской академии образования и Российской академии архитектуры и строительных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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