Подросток отравился психотропными веществами в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-03T11:49:27+03:00

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В ночь на 3 ноября в Приморском районе Петербурга в одну из больниц Петербурга увезли подростка с отравлением. Пациентом оказался 16-летний парень. Медики выявили у него отравление психотропными веществами. А состояние пациента оценили как тяжелое. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. О случившемся из больницы сообщили в полицию накануне, 2 ноября, около 23 часов ночи. Самого несовершеннолетнего госпитализировали за полчаса до этого. Увезли в больницу его из квартиры на Глухарской улице.

Чем именно и при каких обстоятельствах отравился подросток, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по факту случившегося уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU