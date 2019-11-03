2019-11-03T11:49:27+03:00
Происшествия

Подросток отравился психотропными веществами в Петербурге

Несовершеннолетнего парня увезли в больницу в тяжелом состоянии
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге 16-летний парень отравился психотропными веществами и оказался в больнице.В Петербурге 16-летний парень отравился психотропными веществами и оказался в больнице.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь на 3 ноября в Приморском районе Петербурга в одну из больниц Петербурга увезли подростка с отравлением. Пациентом оказался 16-летний парень. Медики выявили у него отравление психотропными веществами. А состояние пациента оценили как тяжелое. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. О случившемся из больницы сообщили в полицию накануне, 2 ноября, около 23 часов ночи. Самого несовершеннолетнего госпитализировали за полчаса до этого. Увезли в больницу его из квартиры на Глухарской улице.

Чем именно и при каких обстоятельствах отравился подросток, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, по факту случившегося уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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