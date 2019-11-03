2019-11-03T12:33:17+03:00
Общество

Петербуржцев просят отдать лошадям тыквы после Хэллоуина

3 ноября их будут принимать на Васильевском острове
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге можно сдать тыквы после Хэллоуина на корм лошадям.В Петербурге можно сдать тыквы после Хэллоуина на корм лошадям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Хэллоуин прошел, а тыквы остались. Традиционный атрибут праздника, так называемый светильник Джека, петербуржцы могут отдать на корм лошадям. Принимает тыквы благотворительный магазин «Спасибо!» на 8-й линии Васильевского острова, 55. «Остатки» Хэллоуина можно отдать туда в воскресенье, 3 ноября, с 11:00 до 21:00 часов.

Из всех принесенных тыкв сделают лакомство для лошадей – засушат и припасут на зиму. Каждому, кто отдаст символы праздника на благотворительность, получит открытку от центра для реабилитации лошадей «СвободаЦентр». Акцию магазин «Спасибо!» проводит совместно с благотворительным фондом «Я свободен», который помогает бездомным животным. В том числе - строит реабилитационный центр для лошадей в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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