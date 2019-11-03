Боеприпас времен войны взорвался в квартире в Сланцах

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-03T13:23:14+03:00

Житель Ленобласти решил разобрать снаряд у себя в коридоре и получил ожоги 90% тела

Изменить размер текста: A A

Вечером 2 ноября в одной из квартир города Сланцы произошел взрыв. Громкого хлопка испугалась соседка и вызвала полицию. Однако на месте понадобились не только правоохранители, но и срочная помощь медиков. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, в квартире обнаружили 57-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У него диагностировали термические ожоги второй степени на 90% тела. Вместе с мужчиной в больницу увезли его 51-летнюю сожительницу – с отравлением угарным газом.

Как оказалось, у мужчины дома оказался боеприпас – предположительно времен Великой Отечественной войны. Вечером выходного дня он решил попробовать его разобрать и расположился в коридоре. Там и произошел взрыв – загорелся порох. Пострадала и сама однокомнатная квартира: выгорело 4 квадратных метра обстановки.

В квартире правоохранители нашли еще немало оружия. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По факту хранения боеприпасов уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU