Катер за 3,2 млн рублей угнали со стоянки в Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-03T14:19:20+03:00

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В полицию Выборга обратился владелец сине-белого судна North Silver Star Cabin 730. Катер около года находился на специальной стоянке в поселке Первомайское в Ленобласти. Но накануне, 2 ноября, его хозяин обнаружил пропажу. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, владелец катера получил смс с предложением выкупить катер за 800 тысяч рублей. Чтобы понять, что происходит, хозяин кораблика ринулся к стоянке, но катера там не обнаружил. После чего отправился в полицию. При этом сам владелец оценил кораблик в 3,2 миллиона рублей.

Как выяснили правоохранители, вор еще месяц назад пришел на стоянку и, представившись хозяином судна, забрал его. Доверчивые охранники проверять документы у мужчины не стали. Дал о себе знать вор настоящему хозяину только теперь. Обстоятельства хищения выясняют правоохранители Ленобласти. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Поиск катера усложняется тем, что он не был оборудован GPS-маяком, а записей с камер видеонаблюдения на стоянке нет.

ИСТОЧНИК KP.RU