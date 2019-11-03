На фасад доходного дома Галунова вернули отреставрированные ограды балконов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-11-03T14:51:25+03:00

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В Доме Галунова в центре Петербурга полным ходом идет реставрация. В октябре на фасад здания XIX века вернулись приведенные в порядок маскароны и лепнина. А с утра пораньше в воскресенье, 3 ноября, начался монтаж других украшений. Специалисты установили на фасад обновленные кованые ограды балконов. Об этом рассказали активисты в группе «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания.

- Пока вы спали... На дом Галунова вернулись отреставрированные ограды великолепных балконов! - написали в соцсети очевидцы.

Доходный дом Галунова расположен между 2-й Советской, Дегтярной улицами и проспектом Бакунина. Местные жители оценили вернувшиеся на него ограды очень высоко. Ведь до работ выглядели они действительно плачевно.

- Потрясающий результат, учитывая состояние оград до реставрации! - поделились в комментариях пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU