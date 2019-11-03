2019-11-03T14:51:25+03:00
Общество

На фасад доходного дома Галунова вернули отреставрированные ограды балконов

На историческое здание установили украшения
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Ограды балконов вернули на фасад доходного дома Галунова после реставрации. Фото: vk.com/mytndvorОграды балконов вернули на фасад доходного дома Галунова после реставрации. Фото: vk.com/mytndvor
Изменить размер текста:

В Доме Галунова в центре Петербурга полным ходом идет реставрация. В октябре на фасад здания XIX века вернулись приведенные в порядок маскароны и лепнина. А с утра пораньше в воскресенье, 3 ноября, начался монтаж других украшений. Специалисты установили на фасад обновленные кованые ограды балконов. Об этом рассказали активисты в группе «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания.

- Пока вы спали... На дом Галунова вернулись отреставрированные ограды великолепных балконов! - написали в соцсети очевидцы.

Доходный дом Галунова расположен между 2-й Советской, Дегтярной улицами и проспектом Бакунина. Местные жители оценили вернувшиеся на него ограды очень высоко. Ведь до работ выглядели они действительно плачевно.

- Потрясающий результат, учитывая состояние оград до реставрации! - поделились в комментариях пользователи соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Катер за 3,2 млн рублей угнали со стоянки в Ленобласти
Боеприпас времен войны взорвался в квартире в Сланцах
Петербуржцев просят отдать лошадям тыквы после Хэллоуина
Подросток отравился психотропными веществами в Петербурге
Новый источник доходов для городского бюджета нашли в Петербурге
В ДТП на Московском шоссе в Петербурге погибли два человека
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опасается матча с немцами в Лиге чемпионов
«От результата есть разочарование»: Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА 1:1
Строители-гастарбайтеры на свой лад отреставрировали историческое здание на Каменноостровском проспекте
Фестиваль «Чудо света» собрал пробки из пешеходов на Невском проспекте
Гол в раздевалку: «Зенит» проигрывает ЦСКА после первого тайма со счетом 0:1
Фанаты огненным файер-шоу встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА
На жителя Выборга «напала и долго грызла» летучая мышь, когда он гулял по кладбищу
Дзюба, Дриусси и Кержаков выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с ЦСКА
На Дальневосточном проспекте красочно полыхала «Лада Приора»
Прошедший октябрь стал третьим среди самых дождливых за последние 35 лет в Петербурге
Суд арестовал замначальника 2-го отдела Управления ГИБДД, которого обвиняют в «крышевании» бизнеса
Игроки московского ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»