2019-11-03T16:55:28+03:00
Авто

Петербург вошел в топ-3 регионов, где чаще всего покупают новые автомобили

Жители Северной столицы приобрели 75 тысяч новых машин с начала года
Евгения МОСКВИНА
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Петербург - среди лидеров по покупке новых автомобилей.Петербург - среди лидеров по покупке новых автомобилей.Фото: Дмитрий БРУШКО
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Петербург замыкает тройку лидеров среди регионов страны, где чаще всего покупают новенькие машины. Такие данные представили в аналитическом агентстве «Автостат». Как выяснили специалисты, с начала этого года петербуржцы приобрели уже 75 тысяч новых автомобилей.

На первом месте традиционно находится Москва. Жители столицы купили 158,4 тысяч новых авто за 9 месяцев 2019 года. На втором - Подмосковье. Там приобрели 101,8 тысяч новых экземпляров.

- Таким образом, эти три субъекта занимают более 35% рынка новых легковых машин в РФ. Кроме них, в ТОП-10 среди регионов попадают: Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан , а также Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области, - отметили в «Автостате».

За девять месяцев этого года объем рынка новых легковых авто в России составил 1,13 миллионов единиц. И это оказалось на 2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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