Полиция ищет анонимов, которые угрожают вокзалам Петербурга

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-03T17:34:07+03:00

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В Петербургском отделении Российских железных дорог 2 ноября получили страшное анонимное письмо с угрозами. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, на электронную почту компании поступила информация о намерении неизвестных взрывать станции и вокзалы «с воздуха» - с помощью самодельных квадрокоптеров. Злоумышленники подчеркнули, что делать это планируют с 5 ноября. Сотрудники РЖД тут же сообщили о полученном письме в полицию. Правоохранители незамедлительно проверили пять вокзалов и 180 железнодорожных станций, аэропорт Пулково, а также Морской вокзал, но не нашли ничего опасного. Эвакуацию людей также не проводили.

Как сообщили злоумышленники-анонимы в письме, передумать они готовы за 50 биткоин-монет. Сегодня эта сумма составляет около 30 миллионов рублей. В письме также приложены адреса виртуальных кошельков, куда нужно переслать деньги. И даже адреса сайтов, где можно обменять валюту.

Если денег не будет, анонимы грозятся перейти с «бомбежками» на другие города. Любопытно, что письмо по электронной почте пришло с реально существующего адреса в Ростове-на-Дону, который принадлежит компании телекоммуникаций. Не исключено, что почта была взломана. Сообщение проверяют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU