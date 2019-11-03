2019-11-03T18:19:17+03:00
Происшествия

Маршрутка горела на проспекте Просвещения в Петербурге

Из транспортного средства валил дым
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге загорелась маршрутка. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге загорелась маршрутка. Фото: vk.com/spb_today
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В Выборгском районе Петербурга днем в воскресенье, 3 ноября, горела маршрутка. Из автобуса повалил дым около 15:45 часов дня прямо на Проспекте просвещения. Происшествие сумели запечатлеть очевидцы. Фотографиями пассажирской маршрутки в дыму они поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

- В 15:45 на перекрестке Просвещения и Композиторов горела 262-я маршрутка, - рассказали очевидцы в соцсети.

Отмечается также, что на место событий прибыли два пожарных экипажа и карета реанимации. Однако по предварительным данным, пострадавших в маршрутке нет. Информация уточняется. Причины неполадок транспортного средства, которые видны были невооруженным глазом, пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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