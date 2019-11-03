В Центре «Велес» остались на зимовку аисты-отказники

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-03T19:04:38+03:00

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Центр помощи диким животным «Велес», который располагается в Ленобласти, взял на зимовку целую стаю аистов. Волонтеры ласково назвали птиц «отказниками». Дело в том, что от некоторых птиц отказывается стая, некоторые – отстают сами во время перелета, а некоторые – не могут лететь из-за травм.

Видео с новыми подопечными «Велеса» волонтеры поделились на странице центра в группе «ВКонтакте». Пока пернатые разместились в специальном помещении, где им будет уютно и удобно до весны. Затем кто-то выйдет «на волю» и покинет «Велес». Но, возможно, это будут не все аисты. Кто-то отправится в местные вольеры, потому что в дикой природе просто не выживет.

- Некоторые с застарелыми травмами крыльев, - объяснила волонтер «Велеса» Ирина Гордеева.

Примечательно, что вместе с аистами в одном помещении прекрасно уживается ворон.

ИСТОЧНИК KP.RU