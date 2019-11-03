Следующая неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и ветра

СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-03T19:33:15+03:00

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Следующая неделя в Петербурге начнется не с самой приятной погоды. В понедельник, 4 ноября, в городе будет облачная с прояснениями погода. При этом днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В добавок к ним в Северной столице будет сильный ветер, который может развить скорость до 7-12 метров в секунду. Об этом предупреждают петербуржцев в пресс-службе ГУ МЧС по городу, ссылаясь на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается температуры воздуха, минусовых перепадов пока не ожидается. В ночь на 4 ноября столбик термометра опустится до нуля. А днем будет подниматься от +1 до +3 градусов.

В первый рабочий день следующей недели, который из-за праздников выпадает на вторник, 5 ноября, 5 ноября погода тоже будет облачной. Но в город придет снег – местами сильный. Ожидаются и порывы ветра. А на дорогах - гололедица. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательными за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU