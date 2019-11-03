Рейс из Пулково в Липецк задерживается на семь часов

СЕГОДНЯ 20:06 2019-11-03T20:06:37+03:00

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В воскресенье, 3 ноября, пассажирам, вылетающим из Пулково в Липецк пришлось менять планы и смириться с многочасовой задержкой рейса. По расписанию рейс 7R 261 должен был вылететь из Северной столицы в 14:30 часов дня. Однако ожидать отправления до Липецка пассажирам придется семь часов – именно на столько отложили полет самолета авиакомпании «РусЛайн», хотя пассажиры уже давно должны быть в точке прибытия. Полет из Петербурга в Липецк составляет около двух часов.

По данным онлайн-табло Пулково, вылет до Липецка планируется теперь в 21:20 вечера. А значит, вскоре на рейс уже начнется регистрация. Причины задержки вылета выясняются. Могли ли помешать погодные условия отправиться самолету вовремя, пока неизвестно, однако в Петербурге пасмурно и весь день идет дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU