2019-11-04T13:16:01+03:00
Звезды

Сергей Семак рассказал, что у дочери есть второе имя в честь футбольного клуба

Девочку в шутку называют Барселоной
Роман ЛЯЛИН
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Сергей Семак с женой празднуют день рождения дочериСергей Семак с женой празднуют день рождения дочери
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Тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак отмечает день рождения одной из своих дочерей. Во время поздравления девочки он вспомнил, как выбирал имя для нее. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

- Наша дочь родилась в Казани, в день празднования иконы Казанской Божьей Матери, - написал Сергей Семак. - Когда меня спрашивали об имени, я в шутку отвечал, что назовем дочь Барселоной, потому что в этот день мы играли против одного из самых великих клубов мира. С тех пор второе имя прикрепилось на долгие годы. Будь счастлива, Варвара - Барселона, мы тебя очень любим!

Напомним, что Сергей Семак многодетный отец. Недавно он с женой во второй отпраздновал свадьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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