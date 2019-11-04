2019-11-04T15:16:27+03:00
Происшествия

В Ленобласти скончался мужчина, который устроил взрыв в многоквартирном доме

Погибший пытался разобрать снаряд времен войны
Роман ЛЯЛИН
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Пожарные быстро потушили огоньПожарные быстро потушили огонь
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ЧП в Сланцах произошло 2 ноября. 57-летний мужчина нашел снаряд времен Великой Отечественной войны, принес его домой и в коридоре пытался разобрать. В этот момент порох загорелся и мина детанировала. От взрыва начался пожар. К счастью, к месту происшествия вовремя подоспели экстренные службы, которые вызвала соседка, перепуганная грохотом.

Огонь удалось потушить быстро. выгорело 4 квадратных метра.

- Мужчина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, - рассказывает источник "КП-Петербург". - Он получил 80-90 процентов ожогов тела. Вместе с ним в больницу доставили его сожительницу. У нее состояние удовлетворительное.

На неосторожного подрывника возбудили уголовное дело. К сожалению, в больнице мужчина скончался. Теперь силовикам предстоит выяснить, где погибший нашел снаряд времен войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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