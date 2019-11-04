В Ленобласти нашли щенка Акселя, который сбежал от хозяев после ДТП
В Ленинградской области завершились поиски щенка Акселя. Маламут ехал в машине хозяев с другим питомцем - рыжим псом Кексом, когда на Выборгском шоссе произошла авария. Семья Земляниковых остановилась на обочине в районе Медного озера. В этот момент сзади в них на полной скорости слетел другой автомобиль. От испуга собаки сбежали в лес. Кекса удалось найти в этот же день. А вот поиски Акселя продолжались двое суток. И сейчас от хозяев пришли хорошие новости.
- Всем огромное спасибо за участие, за поддержку, за доброту и помощь! - написала хозяйка пса Ирина Земляникова. - Сейчас нашли маленького Акселя! Всем мира, спокойных дорог, добра! И беречь друг друга!
Предварительно, щенок не пострадал. Он был неподалеку от места аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU