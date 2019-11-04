2019-11-04T17:43:55+03:00
Общество

В Ленобласти нашли щенка Акселя, который сбежал от хозяев после ДТП

Предварительно, питомец не пострадал
Роман ЛЯЛИН
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Обоих псов удалось найти Фото: предоставлено хозяевами собакОбоих псов удалось найти Фото: предоставлено хозяевами собак
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В Ленинградской области завершились поиски щенка Акселя. Маламут ехал в машине хозяев с другим питомцем - рыжим псом Кексом, когда на Выборгском шоссе произошла авария. Семья Земляниковых остановилась на обочине в районе Медного озера. В этот момент сзади в них на полной скорости слетел другой автомобиль. От испуга собаки сбежали в лес. Кекса удалось найти в этот же день. А вот поиски Акселя продолжались двое суток. И сейчас от хозяев пришли хорошие новости.

- Всем огромное спасибо за участие, за поддержку, за доброту и помощь! - написала хозяйка пса Ирина Земляникова. - Сейчас нашли маленького Акселя! Всем мира, спокойных дорог, добра! И беречь друг друга!

Предварительно, щенок не пострадал. Он был неподалеку от места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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