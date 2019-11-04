2019-11-04T20:36:45+03:00
Общество

Генконсульство Финляндии в Петербурге предупредило о задержках при выдаче виз перед Новым годом

Там ждут наплыва туристов из России
Роман ЛЯЛИН
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Финляндия просит поторопиться с визамиФинляндия просит поторопиться с визамиФото: Александр ГЛУЗ
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Если вы запланировали поездку в Европу в новогодние праздники, то стоит озаботиться об этом заранее. Генконсульство Финляндии в Петербурге предупреждает, что выдача виз может задерживаться из-за большого наплыва туристов.

- Из-за большого количества туристов в период Рождества и новогодних праздников выдача виз может производиться дольше обычного, поэтому просим вас записываться на подачу документов заранее, - сообщили в Генконсульстве Финляндии.

Дипломаты напомнили, что подать документы можно через сайт визового центра. Напомним, что с 1 сентября Суоми, как называют свою страну сами финны, ужесточило требования к выдаче виз россиянам.

- Заявление на получение визы должно сопровождаться документами о проживании и проездными билетами или, в случае их отсутствия, письменным описанием маршрута. Также требуются финансовые гарантии для туриста, - заявляли ранее дипломаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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