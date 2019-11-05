Матч «Зенит» - ЦСКА стал самым посещаемым в 15 туре РПЛ

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-05T08:34:54+03:00

Игру "Зенита" с ЦСКА посмотрели больше 48 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Прошедшая в субботу на стадионе «Газпром Арена» игра между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА стала не только центральной во всем 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), но и самой посещаемой. На трибунах собралось больше 48 тысяч человек.

- Санкт-Петербург, Краснодар и Москва вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей 15-го тура РПЛ. Матч клубов «Зенит» и ЦСКА посетил 48 тысяч 141 человек, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

При этом аншлага матч не собрал, ведь вместимость стадиона на Крестовском острове превышает 60 тысяч зрителей. В чем причина не самой высокой посещаемости топовой встречи, сказать сложно. Вероятно на нее могла повлиять стоимость билетов, которые обычно дороже, чем на матчи с «проходными» соперниками.

При этом зрителей все равно было больше чем в Краснодаре, где одноименный клуб принимал гостей из «Ростова» (34 тысячи 265 человек).

А игру «Спартака» с «Арсеналом» увидели немногим более 19 тысяч фанатов.

Напомним, что «Зенит» сыграл с ЦСКА вничью со счетом 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU