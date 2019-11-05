Сбои «ВКонтакте» произошли из-за серьезного пожара в дата-центре

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-05T08:58:18+03:00

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Серьезный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», который отмечали пользователи днем и вечером понедельника, 4 ноября, были вызваны проблемами в партнерском дата-центре. Но только сейчас стало известно, насколько серьезными они были. Оказалось, что это не рядовой «глюк», а настоящий пожар.

- Несколько часов назад в нашем партнерском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьезные проблемы с энергоснабжением. Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов «ВКонтакте» — например, мессенджера и ленты новостей, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-служба соцсети.

Почти моментально у пользователей возникли проблемы с отправлением сообщений (они «приболели»), картинок и прочего контента.

Проблема оказалась настолько масштабной, что Инженеры, энергетики и системные администраторы «ВКонтакте» сами отправились на помощь к подрядчикам в дата-центр. Через некоторое время подачу электричества восстановить удалось, после чего было заменено сгоревшее оборудование.

Сейчас большинство сервисов «ВКонтакте» работает стабильно. Специалисты соцсети сейчас анализируют причины и последствия сложного сбоя, а также устраняют оставшиеся недочеты.

ИСТОЧНИК KP.RU