Спустя 10 месяцев петербуржец сдался и выкинул голую новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-05T10:51:30+03:00

Горожане шутят, что хозяин ели мог бы прождать пару месяцев до праздника, чтобы не покупать новую

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По образовавшейся традиции, у многих новогодние елки украшают дома на протяжении всех праздников, а у многих еще месяц-два после. Однако житель Петербурга установил настоящий рекорд, вынеся облысевшую праздничную красавицу спустя 10 месяцев после Нового года 2019. Утром во вторник, 5 ноября, в одном из спальных районов Северной столицы горожане заметили прислоненное к мусорному баку дерево, грустно украшенное разноцветными фонариками.

- Кто-то сдался и таки вынес елку. А мог бы дождаться Нового года. С наступающим, - прокомментировал в соцсети находку петербуржец.

Остальные пользователи сети очень оживились, увидев сухую, без иголок елку на помойке, и стали шутить, что владелец дерева «слабак», ведь осталось всего два месяца до праздника. Некоторые посоветовали сдать дерево в так называемый «трейд ин», а взамен получить новую, пушистую ель.

Те временем, с 1 ноября уже начали украшать к Новому году улицы Петербурга. Ели, фонари и гирлянды появятся по 177 адресам. Все они засияют яркими, праздничными цветами к 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU