В офисе «Ленты» 60 человек слегли с отравлением

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-05T12:56:49+03:00

В причинах ЧП уже разбирается Роспотребнадзор

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Третье масштабное отравление сотрудников гипермаркетов произошло в Петербурге. Если в конце октября животами мучились работники строительных «Леруа Мерлен» и «Петрович», то теперь неприятности приключились с офисом «Ленты». Около 60 человек почувствовали себя плохо после еды. Известно об инциденте стало утром 5 ноября.

- Да, факт отравления действительно был. Наши сотрудники сейчас разбираются в ситуации, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в городском управлении Роспотребнадзора.

По предварительным данным, причиной отравления стала еда, специально привезенная в столовую офисного здания на Савушкина, 112.

Как заявляют представители «Ленты», в продажу эта продукция не шла, поэтому покупателям беспокоиться не о чем.

Сейчас специалисты разбираются, что стало причиной кишечного расстройства. Скорее всего некачественным оказалось куриное мясо, которое было в меню офисных сотрудников.

На данный момент в больницах остается 26 человек.

Проверка, проведенная Роспотребнадзором показала нарушения санитарии на кухне столовой, где по системе шведского стола притались сотрудники офиса торговой сети. В частности, у некоторых кухонных работников отсутствовали санитарные книжки.

В настоящее время работа пищеблока остановлена, по факут ЧП ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU