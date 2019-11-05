2019-11-05T16:11:37+03:00
Общество

В Петербурге введут карту мигранта, но неизвестно когда

Это необходимо, чтобы понять, сколько в городе гастарбайтеров и защитить их права
Петр КИБЕР
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Для гастарбайтеров в Петербурге хотят ввести электронную карту мигранта.Для гастарбайтеров в Петербурге хотят ввести электронную карту мигранта.
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Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга подтвердил намерение ввести в городе карту мигранта. Это необходимо, чтобы понять, сколько в городе приезжих рабочих, а также для защиты их прав и пополнения бюджета Северной столицы.

- Очевидно, что часть из них работают в Ленобласти или уезжают в Москву, другие регионы. Часть наоборот приезжает к нам. Мы должны видеть, сколько на территории города трудовых мигрантов, и понимать, чем они занимаются, - заявил в интервью газете «Петербургский дневник» глава комитета Олег Капитанов.

Электронная карта трудового мигранта будет пластиковой со встроенным чипом, фото и отпечатками пальцев. Сопутствовать ей станет база данных. При помощи карты приезжий рабочий будет получать патент, регистрироваться на месте работ и платить единый налог.

А с этим были серьезные проблемы. Гастарбайтеры предпочитали купить «левую» квитанцию об уплате пошлины, нежели разбираться в реквизитах, вбивая их в банкомате. Из-за этого в городскую казну не поступают миллионы рублей.

Впрочем, пока сроков введения электронной карты мигранта в Смольном не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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