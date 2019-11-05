2019-11-05T21:27:30+03:00
Общество

Комтранс Петербурга обосновал целесообразность подорожания жетона в метро до 60 рублей

По словам комитета, после подорожания проезда жители города не будут доплачивать за туристов и гостей Петербурга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам комитета по транспорту, повысить цены на проезд на 5 рублей - недостаточно.По словам комитета по транспорту, повысить цены на проезд на 5 рублей - недостаточно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по транспорту Петербурга ответил депутату ЗакСа Борису Вишневскому по поводу возможного повышения цен в 2020 году на разовую поездку в метро до 60 рублей, а в наземном транспорте до 50 рублей. По словам председателя комитета Александра Головина, поднять стоимость проезда на 5 рублей недостаточно. Из-за этого все равно потребуется очередная субсидия из бюджета для покрытия расходов на перевозку пассажиров и багажа.

- Экономически обоснованный тариф один - повышение разового проезда на наземном транспорте и в метро до 50 и 60 рублей соответственно. Только в этом случае субсидии больше не нужны. Более того, благодаря поднятию цен горожане не будут доплачивать своими налогами за туристов и гостей Северной столицы, - приводит официальный ответ комитета по транспорту Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

В 2019 году город уже отчитался об излишних расходах на финансирование транспортных предприятий. Это ни много ни мало 1,5 млрд рублей, которые могли бы потратить на другие важные социальные направления. Как раз устранить такие затраты и призвано возможное повышение цен на разовый проезд. Отметим, что окончательное решение по установлению новых тарифов еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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