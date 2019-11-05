Метель массово задержала вечерние электрички на нескольких вокзалах Петербурга
5 ноября бушующая непогода внесла серьезные коррективы в расписание вечерних электричек на некоторых вокзалах Петербурга. Сразу несколько пригородных поездов шли с опозданиями.
- Октябрьская железная дорога предупреждает о задержках электричек, следующих на Балтийский, Ладожский и Московский вокзалы и обратно. Это маршруты «Саблино – Колпино», «Верево – Гатчина», «Санкт-Петербург – Строганово», «Санкт-Петербург – Волховстрой». Наши специалисты делают все возможное, чтобы устранить последствия неблагоприятной погоды и нормализовать график движения поездов, - передает пресс-служба ОЖД.
Такие вспышки на контактных проводах сегодня наблюдали многие пассажиры электричек. Фото: vk.com/gtnstory
В соцсетях петербуржцы активно делятся фотографиями и видео искрящихся контактных проводов из-за образовавшейся наледи – в частности, из Гатчины и Волхова. Напомним, в ГУ МЧС по Петербургу предупреждали горожан о мокром снеге, метели и сильном ветре на протяжении всего вторника.
ИСТОЧНИК KP.RU