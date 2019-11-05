2019-11-05T22:42:38+03:00
Спорт

Болельщики Евро-2020 в Петербурге смогут бесплатно ездить на матчи на общественном транспорте

Для этого потребуется Fan ID, транспортная карта болельщика и билет на матч
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комитет по транспорту рассказал о льготах болельщиков Евро-2020 в Петербурге.Комитет по транспорту рассказал о льготах болельщиков Евро-2020 в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал проект постановления Смольного, из которого следует, что болельщики Евро-2020 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте на маршрутах спортивных соревнований. Льгота коснется автобуса №39Э, трамваев №19 и №48, а также всех линий метрополитена и любых электричек.

- Чтобы бесплатно проехать на общественном транспорте, от зрителя чемпионата Европы потребуют паспорт Fan ID, транспортную карту болельщика и билет на матч, - говорится в постановлении правительства Петербурга.

Бесплатный проезд ждет также и волонтеров грядущего Евро-2020 и особых гостей УЕФА. Летом в Петербурге пройдут не только три матча группового этапа турнира, но и один четвертьфинальный матч. Напомним, что во время грядущего соревнования на «Газпром Арене» болельщикам разрешат пить пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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