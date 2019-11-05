Болельщики Евро-2020 в Петербурге смогут бесплатно ездить на матчи на общественном транспорте
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал проект постановления Смольного, из которого следует, что болельщики Евро-2020 смогут бесплатно ездить на общественном транспорте на маршрутах спортивных соревнований. Льгота коснется автобуса №39Э, трамваев №19 и №48, а также всех линий метрополитена и любых электричек.
- Чтобы бесплатно проехать на общественном транспорте, от зрителя чемпионата Европы потребуют паспорт Fan ID, транспортную карту болельщика и билет на матч, - говорится в постановлении правительства Петербурга.
Бесплатный проезд ждет также и волонтеров грядущего Евро-2020 и особых гостей УЕФА. Летом в Петербурге пройдут не только три матча группового этапа турнира, но и один четвертьфинальный матч. Напомним, что во время грядущего соревнования на «Газпром Арене» болельщикам разрешат пить пиво.
ИСТОЧНИК KP.RU